Inspiratif, Alam Ganjar Sebut Sudah Punya Usaha Sejak SMA Kelas 10

BANDUNG - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi Kota Bandung mengadakan talkshow bertema "Menggelorakan Semangat Berwirausaha Sebagai Generasi Perintis Bukan Pewaris" di De Medellin Cafe, Gudang Selatan, Merdeka, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Dihadiri dua narasumber muda, seperti Pegiat Sociopreneur, Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan Direktur Utama PT CIA, Santiko Wibowo mereka berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam memulai bisnis bersama ratusan audiens mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi se kota Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Alam menceritakan pengalaman pertamanya dalam membangun usaha yang dibangunnya sejak menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Saya sendiri mulai berbisnis itu kelas 10 SMA bareng temen-temen di sekolah, membuat sepatu dan notebook yang environmentally friendly namanya Sagasco. Walaupun masih banyak yang harus diperbaiki, saya jadi belajar firsthand mulai dari desain, produk manufaktur dan marketing. Tentu dengan bantuan teman-teman ya," ungkap Alam.

Saat ini, putra tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu tengah mengelola tim Pigmy yang merupakan salah satu tim E-Sports yang mengikuti kompetisi PMPL sebagai kendaraannya dalam belajar berbisnis, dimana dalam tim tersebut Alam belajar untuk mengelola suatu tim, seperti mencari bakat atlet, akses dan memasarkan tim tersebut.

Perjalanannya dalam memulai bisnis tentu tidak mudah, ada sejumlah kendala yang dihadapinya, salah satu persoalan utamanya adalah jaringan dan ekosistem lingkungan pertemanan kuat.