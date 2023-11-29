Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Truk Muatan Besi Baja Menimpa Pedagang Buah hingga Kritis di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |03:30 WIB
Tragis! Truk Muatan Besi Baja Menimpa Pedagang Buah hingga Kritis di Bekasi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Seorang pedagang buah dorong di Kabupaten Bekasi tertimpa muatan besi baja konstruksi bangunan yang diangkut truk colt diesel yang terjatuh akibat ditabrak truk boks yang melintas saat akan keluar usai mengisi BBM.

Akibatnya, pedagang buah berinisial NF (29) kritis akibat terluka parah di bagian kepala.

"Korban luka-luka dan kerugian materi, korban dirujuk ke RS, Medirossa," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023) dini hari.

Inside itu terjadi, pada Selasa 28 November 2023 sekira pukul 11.55 WIB terekam CCTV. Dari video itu terlihat truk cold diesel muatan besi baja konstruksi tersebut hendak keluar dari SPBU usai mengisi bahan bakar di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Namun, siapa menyangka muatan besi baja tersebut tiba-tiba tertabrak truk boks yang melintas dari arah Selatan menuju Utara. Diduga karena muatan besi baja terlalu panjang ke depan, sehingga tertabrak saat truk tersebut akan keluar dari SPBU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189191/viral-Szbd_large.jpg
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Mobil MBG Tabrak Gerbang Sekolah hingga Lindas Puluhan Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189187/viral-RE2A_large.jpg
Kapolda Metro Geram Minta Polisi Usut Tuntas Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement