Tragis! Truk Muatan Besi Baja Menimpa Pedagang Buah hingga Kritis di Bekasi

BEKASI - Seorang pedagang buah dorong di Kabupaten Bekasi tertimpa muatan besi baja konstruksi bangunan yang diangkut truk colt diesel yang terjatuh akibat ditabrak truk boks yang melintas saat akan keluar usai mengisi BBM.

Akibatnya, pedagang buah berinisial NF (29) kritis akibat terluka parah di bagian kepala.

"Korban luka-luka dan kerugian materi, korban dirujuk ke RS, Medirossa," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023) dini hari.

BACA JUGA: 4 Fakta Terbaru Kecelakaan Maut di Flyover Sunter

Inside itu terjadi, pada Selasa 28 November 2023 sekira pukul 11.55 WIB terekam CCTV. Dari video itu terlihat truk cold diesel muatan besi baja konstruksi tersebut hendak keluar dari SPBU usai mengisi bahan bakar di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Namun, siapa menyangka muatan besi baja tersebut tiba-tiba tertabrak truk boks yang melintas dari arah Selatan menuju Utara. Diduga karena muatan besi baja terlalu panjang ke depan, sehingga tertabrak saat truk tersebut akan keluar dari SPBU.