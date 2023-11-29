Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan pada Siang Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:12 WIB
Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan pada Siang Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca Jakarta diprediksi bakal diguyur hujan pada hari ini, Rabu (29/11/2023). Hujan akan mengguyur pada siang hari.

Melansir laman BMKG, pada pagi hari cuaca seluruh wilayah jakarta diprediksi cerah berawan. Beranjak siang hari, hujan akan mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cerah berawan. Adapun Jakarta Barat berawan. Pada malam hari, cuaca seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan.

Suhu pada hari ini berada di kisaran 23-31 derajat celcius. Sementara kelembapannya, 70-100 persen.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Cuaca Jakarta cuaca
