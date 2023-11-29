Warga Cilincing Digegerkan Penemuan Mayat Dipenuhi Belatung di Kolong Flyover Cakung

JAKARTA - Warga yang melintas di kolong flyover Jalan Cakung Cilincing, Kawasan Cilincing, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi membusuk, Rabu (29/11/2023).

Menurut petugas keamanan setempat, Supandi, penemuan mayat tampak sudah membusuk dengan keberadaan belatung di tubuhnya diketahui oleh warga yang sedang melintas di lokasi.

"Yang menemukan pertama kali warga namanya Pak Hasan Madura, pas dia lagi jalan ngelihat, ngasih tau ada mayat sudah banyak belatungnya," ucap Supandi saat ditemui di lokasi.

Menurut Supandi, mayat tersebut tampak masih mengenakan kaos lengan pendek beserta celana pendek. Posisi tubuh dalam keadaan telentang di antara rerumputan dan sampah yang berada di kolong flyover.