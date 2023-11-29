Puncak Hujan Deras, Status Bendung Katulampa Bogor Naik Siaga 3

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air mencapai 130 sentimeter atau status siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa M. Jaenudin mengatakan pukul 18.00 WIB, ketinggian air masih berada pada titik 10 sentimeter. Namun, pukul 19.39 WIB mengalami peningkatan mencapai 130 sentimeter.

"Sekarang 130 sentimeter, status siaga 3," kata Jaenudin dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Air diperkirakan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan. Warga di bantaran Sungai Ciliwung dimintai untuk mewaspdai kondisi ini.