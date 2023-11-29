Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 2, Warga Bantaran Sungai Ciliwung Diminta Waspada Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:37 WIB
Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 2, Warga Bantaran Sungai Ciliwung Diminta Waspada Banjir
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Tinggi muka air (TMA) aliran Sungai Ciliwung yang melintas di Bendung Katulampa, Kota Bogor kembali meningkat. Ketinggian air menyentuh titik 160 sentimeter atau berstatus siaga 2.

"TMA 160 sentimeter, status siaga 2," kata M. Jaenudin dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Kenaikan debit air itu terjadi sekira pukul 20.10 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 130 sentimeter pada pukul 19.39 WIB.

Air diperkirakan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan. Warga di bantaran Sungai Ciliwung dimintai untuk mewaspdai kondisi ini.

"Kondisi cuaca hujan," tutupnya.

Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan angin kencang. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan berpeluang hingga malam hari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189567//pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen_aceh-kX7l_large.jpg
Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189553//prabowo_cek_tumpukan_kayu_yang_terbawa_banjir_di_aceh_tamiang-Angb_large.jpg
Momen Presiden Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189551//kayu_gelondongan-o6IZ_large.jpg
Kayu Gelondongan Masih Berserakan di Wilayah Bencana Sumatera, Ini Cara Efektif Bersihkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189546//jalan_pangeran_antasari_macet-wlkd_large.jpg
Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189544//belasan_motor_mogok_saat_terobos_banjir_di_jalan_prapanca_5-16RZ_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel, Belasan Motor Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189519//banjir_jakarta-NU35_large.jpg
Hujan Deras, Pela Mampang dan Cilandak Barat Jaksel Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement