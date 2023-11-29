Status Bendung Katulampa Naik ke Siaga 2, Warga Bantaran Sungai Ciliwung Diminta Waspada Banjir

BOGOR - Tinggi muka air (TMA) aliran Sungai Ciliwung yang melintas di Bendung Katulampa, Kota Bogor kembali meningkat. Ketinggian air menyentuh titik 160 sentimeter atau berstatus siaga 2.

"TMA 160 sentimeter, status siaga 2," kata M. Jaenudin dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Kenaikan debit air itu terjadi sekira pukul 20.10 WIB. Sebelumnya, ketinggian air masih berada pada titik 130 sentimeter pada pukul 19.39 WIB.

Air diperkirakan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan. Warga di bantaran Sungai Ciliwung dimintai untuk mewaspdai kondisi ini.

"Kondisi cuaca hujan," tutupnya.

Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk di wilayah Jabodetabek.

Wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat dan angin kencang. Kondisi cuaca tersebut diperkirakan berpeluang hingga malam hari.

(Khafid Mardiyansyah)