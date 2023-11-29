Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perkuat Dukungan, Relawan Kajol Dirikan Posko Pemenang Ganjar-Mahfud di Tangerang

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:26 WIB
Perkuat Dukungan, Relawan Kajol Dirikan Posko Pemenang Ganjar-Mahfud di Tangerang
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

TANGERANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang berjaring dalam kelompok Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia, kembali melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Mereka mendirikan posko pemenang sekaligus bedah basecamp yang berada di Jalan Winong No.35, RT 10/RW 08, Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.

Koordinator Wilayah (Korwil) Kajol Indonesia Banten, Ario Wibowo mengatakan, posko pemenangan itu merupakan basecamp para ojol yang ada di Kota Tangerang.

Dia menyatakan, pendirian posko itu disambut dengan positif dari rekan sesama ojol dan warga setempat.

"Pembagunan basecamp dan Posko disambut antusias oleh para anggota komunitas. Posko ini bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi mengenai strategi pemenangan Ganjar - Mahfud MD," kata dia dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Dia menambahkan, bedah basecamp bersamaan dengan pendirian posko pemenang itu kini sudah dilengkap fasilitas untuk memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran.

"Teman-teman komunitas ojol lain sangat merasakan manfaat yang diberikan oleh Kajol Indonesia," jelas dia.

Dia menuturkan, dengan berdirinya posko pemenang itu diharap bisa menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat untuk para driver ketika mencari nafkah. Sebab, kata dia, tempat tersebut banyak rusak sehingga harus diperbaiki.

"Sekarang sudah lebih layak untuk dihuni," ungkapnya.

