Sejumlah Titik di Kota Bogor Padam Listrik, Balai Kota Gelap Gulita

BOGOR - Sejumlah wilayah di Kota Bogor mengalami pemadaman listrik, Rabu (29/11/2023) malam. Pemadaman listrik ini terjadi karena ada gangguan pembangkit listrik di wilayah Sukabumi dan Salak.

Pantauan MNC Portal, hingga pukul 21.30 WIB listrik padam terjadi di sekitaran Jalan Juanda, Kota Bogor. Tampak di jalan tersebut gelap gulita bahkan hingga di area komplek atau perkantoran Balai Kota Bogor.

Namun, beberapa pertokoan, hotel termasuk Istana Kepresidenan Bogor masih menyala. Kondisi serupa juga terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Bogor hingga Simpang Air Mancur mengalami padam listrik.

"Wilayah sebagian Kota Bogor mati listrik," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Berdasarkan data sementara yang diterimanya, terdapat beberapa lokasi lain di Kota Bogor yang padam listrik. Di antaranya Bondongan, Bantarjati Kaum, Gadog, Cikaret, Batutulis, Pamoyanan, Katulampa, Bantarkemang, Pintu Ledeng, Baranangsiang, Sukamulya, Loji, Pasir Kuda, Cibalagung, Tajur, Jalan Semeru, Merdeka, Sindangsari, Gunung Batu, Laladon, Panaragan, Suryakencana, Air Mancur dan Cilendek.