HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Door to Door Sosialisasi Ganjar-Mahfud di Cilincing

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:53 WIB
Relawan <i>Door to Door</i> Sosialisasi Ganjar-Mahfud di Cilincing
Relawan Ganjar Pranowo di Cilincing (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang semakin gencar melakukan penggalangan pemilih untuk Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024.

Kali ini GBB melakukan sosialisasi dengan kegiatan door to door dibarengi dengan gelar bazar betahanan pangan untuk keluarga buruh di Jalan Baru, Gang 2, RT 013, RW 002 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Rombongan DPP GBB yang terdiri dari Ketua Umum Lukman Hakim, Sekjen Kelik Ismunanto dan jajaran DPP-GBB lainnya menyusuri gang-gang kampung buruh. Mereka secara bersama menyapa dan berdialog dengan para buruh di rumah-rumah kontrakannya.

Dialog tersebut seputar sosialisasi dan harapan warga kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Dalam dialog tersebut warga umumnya mengharapkan Ganjar-Mahfud dapat terpilih sehingga ada peningkatan kesejahteraan.

"Harapannya ya Pak Ganjar-Mahfud menang! Agar bisa meningkatkan kesejahteraan" seru salah seorang warga bernama Harno.

Warga juga mengharapkan agar harga-harga kebutuhan dapat terjangkau harganya dan tidak naik terus.

"Saya berharap pada masa pak Ganjar-Mahfud nanti harga-harga kebutuhan pokok tidak naik terus dan lebih terjangkau oleh masyarakat kecil seperti kita-kita ini," kata Eni, warga lainnya.

Sementara warga yang lain mengharapkan adanya jaminan dan perhatian pemerintah Ganjar-Mahfud terhadap manula, perempuan dan anak, terutama terkait kesehatan dan kualitas hidup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
