Jadi Pembicara di Depan Mahasiswa, Mahfud MD Tegaskan Bukan Kampanye

TANGERANG - Mahfud MD menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yang digelar di Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang pada Rabu (29/11/2023). Ratusan mahasiswa yang hadir pun antusias menyambut Mahfud MD begitu naik ke atas mimbar. Meski demikian, calon wakil presiden nomor urut 3 itu menegaskan kedatangannya bukan untuk kampanye.

"Ini kan sudah saya lakukan sejak 5 tahun lalu, ada pemilu atau tidak saya membicarakan soal ideologi kebangsaan penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Jadi ada bedanya antara kampanye dengan diseminasi ideologi," ujar Mahfud.

Meskipun kedatangannya bukan untuk kampanye, Mahfud tetap menyampaikan pandangannya mengenai pemilu yang akan datang. Dia menekankan bahwa berbicara politik bukan berarti berkampanye, banyak yang perlu dibahas bersama generasi muda, salah satunya adalah bagaimana menggunakan hak pilihnya.

"Saya akan bicara politik bukan harus milih siapa, berpolitik dengan bersih itu wajib dibicarakan di kampus, kalau di kampus besok pilih ini ya, itu enggak boleh, enggak boleh itu bicara elektoral," sambungnya.