Tiba di GBI Mawar Saron Kelapa Gading, Ganjar Pranowo Disambut Ramah

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tiba di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (30/11/2023) pagi.

Tiba di lobby GBI Mawar Saron Pukul 08.40 WIB, Ganjar Pranowo langsung turun dari mobil MVP berwarna hitam sendirian tanpa ditemani tim pemenangan.

Ganjar Pranowo tampak mengenakan kemeja hitam lengan panjang dan sejenis celana bahan berwarna putih dengan ikat pinggang hitam.

Capres dari koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut langsung disambut ramah oleh panitia acara Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI).

Ganjar Pranowo diketahui menghadiri kegiatan Mubes PGPI ke-IX. Rencananya Capres Anies Rasyid Baswedan juga akan hadir.

"Maaf ya terlambat," ujar Ganjar Pranowo sembari tersenyum dan menyalami panitia acara.

"Tidak apa-apa pak terima kasih sudah hadir, silakan masuk Pak Ganjar," kata salah satu orang panitia.

Sejumlah panitia lainnya tampak menyalami Ganjar. Bahkan ada beberapa orang panitia yang memeluk Ganjar Pranowo.

Ekspresi senyum, binar mata, pelukan, kehangatan, tampak jelas saat panitia Mubes PGPI ke-IX menyambut Ganjar Pranowo.

Setelahnya awak media hanya bisa mengambil gambar dan foto hingga pintu masuk, pasalnya pertemuan Mubes PGPI ke-IX berlangsung tertutup atau tidak untuk diliput media secara umum.

"Mohon ditunggu saja ya di tempat yang sudah disiapkan untuk sesi door stop saat Capres sudah selesai di dalam," kata seorang panitia acara.