JAKARTA - Inilah sosok Rika Meelhuysen, noni Belanda yang pertama kali dicium oleh Soekarno. Apalagi Presiden RI pertama Soekarno memang terkenal sebagai penakluk wanita.
Saat ini Soekarno memiliki sembilan istri yang mencintainya. Namun, dari kesembilan wanita yang pernah dinikahinya Presiden pertama Indonesia sempat memiliki hubungan dengan salah satu wanita Belanda.Diketahui wanita Belanda yang pernah mengisi ruang di hatinya bernama Rika Meelhuysen.
Inilah sosok Rika Meelhuysen, noni Belanda yang pertama kali dicium oleh Soekarno:
Sosok Rika Meelhuysen adalah noni Belanda yang berhasil memikat hati Soekarno. Gadis itu menjadi cinta pertama bagi sang bapak proklamator. Keduanya bertemu ketika bersekolah di Europeesche Lagere School.
Dalam buku 'Bung Karno Masa Muda' yang ditulis oleh kakak kandungnya, Soekarmini Wardoyo, disebutkan bahwa Rika Meelhuysen adalah gadis Belanda pertama yang dipacari oleh Soekarno pada usia 14 tahun.