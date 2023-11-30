Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bertolak ke UEA Hadiri COP28

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:34 WIB
Presiden Jokowi Bertolak ke UEA Hadiri COP28
Presiden Jokowi berangkat ke Dubai UEA untuk menghadiri COP28. (MPI/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju Uni Emirat Arab (UEA) untuk menghadiri Konferensi Para Pihak atau COP28, di Dubai.

Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023) pagi.

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP28," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Jokowi mengatakan, harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar. Menurutnya, COP28 menghasilkan aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia.

"Komitmen nyata harus diperkuat khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target Net Zero Emission," kata Jokowi.

Dalam KTT COP28 tersebut, Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

"Serta pentingnya transisi yang inklusif utk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Presiden jokowi Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement