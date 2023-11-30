Presiden Jokowi Bertolak ke UEA Hadiri COP28

Presiden Jokowi berangkat ke Dubai UEA untuk menghadiri COP28. (MPI/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju Uni Emirat Arab (UEA) untuk menghadiri Konferensi Para Pihak atau COP28, di Dubai.

Presiden berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023) pagi.

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP28," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Jokowi mengatakan, harapan dunia terhadap COP28 ini sangat besar. Menurutnya, COP28 menghasilkan aksi global yang nyata untuk pembatasan kenaikan suhu di dunia.

"Komitmen nyata harus diperkuat khususnya komitmen negara-negara maju untuk pendanaan iklim, utamanya dalam rangka mencapai target Net Zero Emission," kata Jokowi.

Dalam KTT COP28 tersebut, Jokowi akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim.

BACA JUGA: Jokowi Ungkap Konflik di Gaza Tak Mungkin Disetop Dalam Waktu Dekat

"Serta pentingnya transisi yang inklusif utk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang," kata Jokowi.