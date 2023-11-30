Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Unik LB Moerdani, Si Raja Intel yang Kena Semprot Prajurit Marinir Karena Salah Parkir Kendaraan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:40 WIB
Kisah Unik LB Moerdani, Si Raja Intel yang Kena Semprot Prajurit Marinir Karena Salah Parkir Kendaraan
Ilustrasi untuk kisah unik LB Moerdani Si Raja Intel yang kena semprot prajurit Marinir (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Beginilah kisah unik LB Moerdani, Si Raja Intel yang kena semprot prajurit Marinir karena salah parkir kendaraan namun justru patuh.

BACA JUGA:

Inilah 2 Bintang Jenderal Kopassus jadi Kepercayaan LB Moerdani Bangun Detasemen Antiteror 

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (30/11/2023), sosok LB Moerdani atau yang kerap disapa Benny Moerdani bukanlah orang sembarangan di dunia militer Indonesia. Ia merupakan perwira intelijen di era Orde Baru. Tidak hanya itu saja, Benny juga menjabat sebagai Panglima ABRI pada periode 1983-1988.

Namun, LB Moerdani yang dijuluki si raja intel tidak marah saat disemprot oleh prajurit Marinir yang pangkatnya berada jauh di bawahnya.

Kejadian ini diceritakan dalam buku biografi berjudul “Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan” yang ditulis oleh Julius Pour, Benny yang pada saat itu memangku sejumlah jabatan penting di biro intelijen pergi ke Markas Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk berjumpa dengan Laksamana Soedomo.

Pria berpangkat mayor jenderal tersebut menyetir mobilnya sendiri tanpa menggunakan seragam dinas ke kantor yang berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat.

Ia pun memarkir mobilnya di lokasi dekat pintu masuk. Dimana tempat tersebut merupakan parkiran khusus perwira tinggi militer. Namun, siapa sangka tiba-tiba seorang prajurit Marinir yang bertugas menjaga kantor Kopkamtib mendatanginya.

Prajurit tersebut datang seraya melontarkan bentakan karena Benny dianggap salah parkir mobil. Mendengar bentakan tersebut, Benny tidak menunjukkan emosi marah sama sekali.

Dirinya justru mengikuti arahan prajurit tersebut untuk memindahkan kendaraannya ke tempat parkir yang lain. Bahkan tanpa bantahan.

“Mungkin memang saya salah sendiri, waktu itu pakai pakaian preman,” ujar jenderal yang pernah menjadi kesayangan Soeharto tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186593//kopassus-uVoY_large.jpg
Prajurit TNI Harumkan Nama Bangsa, Jenderal Tempur Kopassus: Indonesia Menuju Prestasi Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185266//kopassus-zF56_large.jpeg
Kisah Menegangkan Komandan Kopassus Bertaruh Nyawa saat Operasi Seroja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655//viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184588//tni-1eEQ_large.jpg
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748//tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement