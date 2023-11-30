Ganjar Sambangi PGPI, Dapat Masukan soal Kebebasan Beribadah

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengatakan dirinya mendapatkan aspirasi terkait kebebasan beribadah.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Mubes Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) ke-IX di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis (30/11/2023) pagi.

"Saya hadir di PGPI GBI Mawar Saron sedang ada musyawarah, saya senang bagaimana kontribusi dari kelompok-kelompok agama atau kelompok masyarakat betul-betul diberikan untuk Indonesia yang berkeadilan," ujar Ganjar Pranowo.

Ia mengaku mendapatkan banyak masukan terkait kebebasan beragama dan pembangunan rumah ibadah yang masih cukup sulit untuk dilakukan di sejumlah daerah.

"Tentunya banyak catatan-catatan yang tadi diberikan itu adalah upaya untuk perbaikan ke depannya. Aspirasi yang saya tangkap tadi yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah," kata Ganjar Pranowo.

Perihal kebebasan beribadah dan persoalan sulitnya untuk membangun rumah ibadah, Ganjar Pranowo mengaku akan berupaya untuk memberi solusi terbaik bagi semua pihak.

"Tentu ini penting menjadi catatan kita agar kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya dipermudah dan tidak boleh dipersulit," paparnya.