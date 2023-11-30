Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Jadi Tersangka, Kuasa Hukum SYL Bilang Kliennya Serahkan ke Penyidik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:51 WIB
Firli Bahuri Jadi Tersangka, Kuasa Hukum SYL Bilang Kliennya Serahkan ke Penyidik
Firli Bahuri (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Merespons hal itu, kuasa hukum SYL Djamaluddin Koedoeboen mengungkapkan bahwa kliennya itu menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Beliau (SYL) pada prinsipnya menyerahkan semuanya kepada penyidik ya,” kata Djamaluddin kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Di sisi lain, Djamaluddin menuturkan bahwa Syahrul Yasin Limpo juga menghormati seluruh proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya.

“Sebagai warga negara tentu kita menghormati semua proses yang sedang berjalan. Saya kira itu normal-normal saja,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189446/pemerasan-mkX3_large.jpg
8 Eks Pejabat Kemnaker Didakwa Kantongi Rp135 Miliar dari Pemerasan RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185864/kabid_propam_polda_sumut_dinonaktifkan_sementara-Qiq0_large.jpg
Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement