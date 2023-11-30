Firli Bahuri Jadi Tersangka, Kuasa Hukum SYL Bilang Kliennya Serahkan ke Penyidik

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Merespons hal itu, kuasa hukum SYL Djamaluddin Koedoeboen mengungkapkan bahwa kliennya itu menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Beliau (SYL) pada prinsipnya menyerahkan semuanya kepada penyidik ya,” kata Djamaluddin kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Di sisi lain, Djamaluddin menuturkan bahwa Syahrul Yasin Limpo juga menghormati seluruh proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polda Metro Jaya.

“Sebagai warga negara tentu kita menghormati semua proses yang sedang berjalan. Saya kira itu normal-normal saja,” pungkasnya.