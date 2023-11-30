Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Diperiksa Polisi Terkait Pemerasan SYL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:59 WIB
Saut Situmorang (Foto : Okezone)
Saut Situmorang (Foto : Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Penyidik gabungan Dittipidkor Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi usai Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan untuk hari ini ada 8 saksi yang akan diperiksa.

“Enam orang diperiksa sebagai saksi di ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dua orang diperiksa sebagai saksi di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri,” kata Ade Safri saat dihubungi wartawan, Kamis (30/11/2023).

Dari delapan saksi yang diperiksa hari ini, Ade mengatakan salah satu saksi tersebut yakni mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

“Pak Saut Situmorang salah satunya yang akan diperiksa sebagai saksi di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
