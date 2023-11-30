Soal Persiapan Debat Capres, Ini Kata Ganjar Pranowo

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan berbagai hal dalam pelaksanaan debat capres-cawapres yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Mubes Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). ke-IX di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023) pagi.

"Hari ini ada banyak undangan saya di Jakarta, hari ini saya full ketemu wartawan, nanti ketemu dengan kawan-kawan lain serta masyarakat yang hendak memberikan aspirasi, dan ke depannya kita akan berangkat ke Indonesia Timur," ujar Ganjar.

Ia mengaku belum terlalu banyak memahami mekanisme debat dan akan mempelajari teknisnya terlebih dahulu.

"Persiapan debat pertama tanggal 14, ada pasti (persiapan khusus). Persiapannya soal materi saya belum tahu sih," kata Ganjar.

Ia mengaku akan mempersiapkan berbagai konseptual yang mudah dipahami oleh masyarakat dan sudah ia laksanakan selama ini selama menjabat sebagai kepala daerah.

"Kita mesti menyiapkan hal-hal yang sifatnya konseptual yang kedua bagaimana cara operasional tentu karena kami punya pengalaman yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu dapat diimplementasikan," tutur Ganjar.