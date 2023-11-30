Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Persiapan Debat Capres, Ini Kata Ganjar Pranowo

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:05 WIB
Soal Persiapan Debat Capres, Ini Kata Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan, pihaknya tengah mempersiapkan berbagai hal dalam pelaksanaan debat capres-cawapres yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Mubes Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI). ke-IX di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023) pagi.

"Hari ini ada banyak undangan saya di Jakarta, hari ini saya full ketemu wartawan, nanti ketemu dengan kawan-kawan lain serta masyarakat yang hendak memberikan aspirasi, dan ke depannya kita akan berangkat ke Indonesia Timur," ujar Ganjar.

Ia mengaku belum terlalu banyak memahami mekanisme debat dan akan mempelajari teknisnya terlebih dahulu.

"Persiapan debat pertama tanggal 14, ada pasti (persiapan khusus). Persiapannya soal materi saya belum tahu sih," kata Ganjar.

Ia mengaku akan mempersiapkan berbagai konseptual yang mudah dipahami oleh masyarakat dan sudah ia laksanakan selama ini selama menjabat sebagai kepala daerah.

"Kita mesti menyiapkan hal-hal yang sifatnya konseptual yang kedua bagaimana cara operasional tentu karena kami punya pengalaman yang dapat ditunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu dapat diimplementasikan," tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement