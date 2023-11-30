Data KPU Bocor, Ganjar Pranowo Minta Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak

JAKARTA - Capres 2024, Ganjar Pranowo meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun menangani kasus kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja.

"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023).

BACA JUGA: MNC Insurance Sabet Penghargaan Perusahaan Asuransi Umum Terbaik 2023

Pihaknya lanjut Ganjar juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu.

"Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya.

BACA JUGA: Harta dan Sumber Kekayaan Jonatan Christie yang Siap Nikahi Shanju Eks JKT48

Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif.