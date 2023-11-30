Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Data KPU Bocor, Ganjar Pranowo Minta Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:37 WIB
Data KPU Bocor, Ganjar Pranowo Minta Aparat Penegak Hukum Segera Bertindak
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Capres 2024, Ganjar Pranowo meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun menangani kasus kebocoran data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini penting untuk meyakinkan publik bahwa proses pemilihan baik-baik saja.

"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan APH langsung terlibat dalam menyelesaikan kasus ini. Kami harap APH segera bertindak," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Munes PGPI di Gereja Mawar Saron Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Pihaknya lanjut Ganjar juga terus memantau perkembangan penanganan kasus terjadinya kebocoran data itu. Tim Pemenangan Nasional (TPN) sudah terus memantau itu.

"Termasuk dari tim IT kami juga kami minta terus memantau. Kami ingin tahu apa kekurangan yang ada di sana (KPU) atas kasus ini," tegasnya.

Ganjar juga mendesak KPU segera memperbaiki sistem agar tidak boleh rentan. Sebab, kejadian ini yang membuat publik punya anasir-anasir negatif.

Halaman:
1 2
      
