Gara-Gara Kasus Ini, Jenderal Hoegeng yang Dikenal Polisi Jujur Lengser dari Jabatan Kapolri

JAKARTA-Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, dikenal memiliki kesederhanaan, kejujuran, dan sikap tanpa kompromi di setiap jabatan yang diembannya.

Dalam debat tahun 2006 bertajuk "Membongkar dan Merevitalisasi Indonesia" di Bentara Budaya, Jakarta, Presiden Indonesia ke-4, Abdulrahman Wahid atau Gas Dur, sempat bercanda.

"Hanya ada 3 polisi jujur di negeri ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng," kata Gus Dur saat itu.

BACA JUGA: Istri Hoegeng Sebut Ganjar Bagian dari Keluarga Bhayangkara

Gurauan Gus Dur mencerminkan bahwa sosok Jenderal Hoegeng tentunya merupakan sosok polisi yang langka di Indonesia karena kejujuran dan idealismenya.

Pada 1960-an, saat menjabat sebagai Menteri Negara (1964-1966), Hoegeng pernah menolak permintaan Presiden Soekarno.

Saat itu, Soekarno ingin mengimpor banyak barang untuk membangun rumah yang kemudian dikenal dengan Wisma Yaso di Jakarta.

Harapannya barang tersebut bisa masuk dari luar negeri dalam proses birokrasi yang tidak ribet dan berbiaya rendah. Untuk memuaskan keinginan itu, kata Hoegeng, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan Bung Karno.

Pertama, buat surat perintah kepadanya agar proses impor bisa dilakukan dengan mudah dan bebas pajak. Kedua, membuat surat kepada Korea Utara untuk mengubah undang-undang agar tidak perlu mengklaim barang impor.

BACA JUGA: Momen Ganjar Sowan ke Kediaman Istri Jenderal Hoegeng di Depok

Di era orde baru, saat diangkat menjadi Menteri/ Panglima Angkatan Polisi (Pangak) atau Kapolri, Hoegeng menolak berbagai fasilitas, termasuk rumah dinas dan pengawalan.

Hoegeng juga tidak segan-segan menindak siapa saja yang melanggar hukum, meski dekat atau dilindungi pejabat.

Selama menjabat sebagai Kapolri, Hoegeng bereaksi dengan mengarahkan seluruh Kapolda dan Satpam Pelabuhan untuk mencatat kekayaannya.

Pada akhir 1960-an, Hoegeng juga menemukan kasus penyelundupan mobil mewah yang melibatkan pengusaha Robby Tjahjadi, yang dikenal dekat dengan polisi, tentara, dan petugas bea cukai.

Dalam autobiografinya "Hoegeng, polisi: idaman dan kenyataan" (1993), ia menyatakan kerugian negara akibat penyelundupan mobil mewah bisa mencapai 716 juta rupiah.

Kasus penyelundupan mobil mulai terungkap. Kepala Polisi Hoegeng turun tangan untuk penyelidikan. Robby menerima hukuman penjara 10 tahun, tetapi dia hanya menjalani hukuman 2,5 tahun.