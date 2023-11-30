Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Bilang Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ini Alasannya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:23 WIB
Ganjar Bilang Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Ini Alasannya
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengakui keadaan pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut diungkap saat dialog terbuka antara pers dan capres di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Awalnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa pers sedang tidak baik-baik saja. Ninik meminta agar Ganjar dapat memberikan pandangannya terkait hal tersebut.

"Bu Ninik terima kasih. Pers sedang baik-baik saja tidak? Tidak," kata Ganjar mengiyakan pernyataan tersebut.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman, dan family man itu menilai, saat ini bisnis media sedang terguncang karena mengalami perubahan yang cukup besar dari konvensional menuju digital.

"Konvensional mulai ditinggalkan, digitalnya belum 100 persen. Bisnis gak bagus pak. Ini belum baik-baik bu, secara bisnis," kata Ganjar.

Ganjar menilai, perubahan besar itu tidak hanya menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi pelaku bisnis media. Namun juga berlaku untuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Di mana PWI, kata Ganjar, harus dapat mengontrol kemunculan media-media online baru, yang acap kali tidak terdaftar di Dewan Pers.

"Dan, banyak (media) yang bangkrut dan muncul yang baru, nah PWI punya PR, yang muncul online ini bagaimana kita kontrol," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement