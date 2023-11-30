Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Unik Ayam Jago Kesayangan Raja Majapahit yang Selalu Dampingi untuk Mengawasi Rakyatnya

Shofiyah Afni , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:37 WIB
Kisah Unik Ayam Jago Kesayangan Raja Majapahit yang Selalu Dampingi untuk Mengawasi Rakyatnya
Kisah Unik Ayam Jago Raja Majapahit/ist
A
A
A

JAKARTA - Raja Majapahit  Jayanegara ternyata memiliki hewan kesayangan yang dipelihara dengan baik. Hewan tersebut adalah ayam jago bernama Cindelaras.

Jayanegara adalah Raja Mejapahit yang selama memerintah sering memimpin pemberontakan, salah satu pemberontakan berbahaya yaitu pemberontakan kuti yang bisa menduduki ibu kota Majapahit, lalu ia didapuk sebagai raja usai Raden Wijaya meninggal.

Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Jayanegara menyamar dengan nama Panjilaras untuk memantau keadaan rakyatnya di wilayah Lebakjabung dan selalu ditemani ayam jago kesayangannya yaitu Cindelaras.

Konon katanya, ayam tersebut sering menemani raja selama melakukan penyamaran di daerah Lebak Jabung untuk dapat memantau keadaan rakyatnya.

Namun sayangnya Cindelaras meninggal saat Jayanegara kembali dari berpuasa saat di hutan, dan dikuburkan di tempat yang dinamai situs kubur ayam jago.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695/majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333/hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075/kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418/gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/337/3142899/hayam_wuruk-4WL8_large.jpg
Asal Usul Sri Rajasanagara Gelar Raja Muda Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090647/majapahit-I6BU_large.jpg
Kisah Penguasa Majapahit Nikahi Gayatri yang Berusia Belasan Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement