Hadiri Mubes PGPI, Anies Membahas Persatuan yang Sesungguhnya

JAKARTA - Capres Anies Baswedan menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) IX di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Sharon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam kontestasi Pilpres 2024 itu, berbicara tentang kesetaraan dan persatu perlu ditopang keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

"Terkait dengan perayaan hari besar di mana semua diberikan kesetaraan kesempatan. Nah, ini juga semangat yang akan kami bawa ke tingkat nasional supaya kerukunan kedamaian itu ditopang dengan rasa keadilan," kata Anies kepada wartawan usai mengisi seminar pada acara Mubes PGPI.

"Yang sering saya sampaikan, bahwa persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan yang di topang oleh rasa keadilan dan perlindungan untuk semua dan negara melindungi semua, negara memandang seluruhnya sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama," tambahnya.

Anies menagtakan, selama periode kepemimpinan di DKI 2017-2022 kondisi saat itu damai dan tenang. Ia menyebut semua terjadi berkat kerja bersama yang luar biasa.