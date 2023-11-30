Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.000 Pengacara Dampingi Aiman Witjaksono Hadapi Laporan Polisi

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:01 WIB
1.000 Pengacara Dampingi Aiman Witjaksono Hadapi Laporan Polisi
1.000 Pengacara Dampingi Aiman/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 1.000 pengacara siap mendampingi Aiman Witjaksono, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Diketahui, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahan di akun instagram pribadi miliknya @aimanwitjaksono yang menyebut pihak kepolisian tidak berlaku netral dalam Pemilu 2024.

Atas laporan tersebut pihak kepolisian sudah mengirimkan surat panggilan ke Aiman Witjaksono untuk datang melakukan klarifikasi pada Jumat (1/12/2023) besok.

Untuk proses hukum tersebut Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan ada 1.000 pengacara yang siap mendampingi Aiman Witjaksono.

"Ada 1.000 pengacara yang bersedia. Kami siap berdiri mendukung Aiman Witjaksono," ujar Ronny Talapessy, Direktur Hukum dan Kajian Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anggota Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Jimmy Yansen menambahkan, sejak berita Aiman Witjaksono dilaporkan ke polisi, sudah banyak pengacara di berbagai daerah yang siap membela jurnalis nonaktif itu.

Dukungan itu bahkan datang bukan hanya dari pengacara yang ada di wilayah Ibu Kota saja. Dukungan bahkan menguat dari wilayah luar Jakarta.

"Dukungan itu datang dari lima propinsi yang tersebar di Indonesia. Mereka datang dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) dan jaringan advokat yang tidak bisa saya sebutkan namanya," terang Jimmy Yansen.

Lebih lanjut Jimmy Yansen juga mengatakan pendampingan terhadap Aiman Witjaksono justru akan jadi momentum yang tepat untuk mengawal demokrasi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement