INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Tepis Isu Politik Identitas yang Menyerang Anies Baswedan

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:19 WIB
Cak Imin Tepis Isu Politik Identitas yang Menyerang Anies Baswedan
Muhaimin Iskandar (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melakukan blusukan ke Glodok Chinatown Market Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 13.15 WIB. Cak Imin dijaga oleh sejumlah petugas keamanan.

Pada kesempatan itu, dirinya turut menepis isu politik identitas yang kerapkali disematkan kepada pasangan nya Anies Baswedan di pilpres 2024. Dia pun mengklaim hanya dizamannya Anies semua agama dapat membangun tempat peribadatannya masing-masing.

"Misalnya gereja yang dibangun banyak selama (Anies) gubernur, terbanyak tempat ibadah lainnya, izin vihara ini mas Anies yang keluarkan kemudian beberapa gereja tadi yang puluhan tahun tidak dikeluarkan izinnya, dikeluarkan izinnya oleh mas Anies," ucapnya.

Menurutnya warga Glodok menjadi salah satu bukti keberhasilan Anies menjaga toleransi agama di wilayah DKI Jakarta.

"Artinya apa mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi tidak benar bahwa ada isu politik identitas isu intoleransi, isu diskriminasi, Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap di sini orang-orang nya ada semua yang jadi saksi dan menjadi bukti bahwa mas Anies justru mengembangkan toleransi selama jadi gubernur," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
