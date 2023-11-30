Cara Ganjar Memajukan SDM Indonesa, Fokus pada Pendidikan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan cara dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal pertama yang akan dilakukan adalah dengan akses sekolah yang mudah.

"Akses sekolah mudah, dan saya kira wajib belajar 12 tahun musti gratis. Mungkin beberapa daerah sudah (gratis) sampai 12 tahun tapi beberapa yang lain masih 9 tahun," kata Ganjar di Studio 2, TVRI Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Selain itu, Capres yang didukung Partai Perindo ini juga akan memberikan kesempatan warga miskin untuk sekolah hingga janjang perkuliahan, yang mana, Ganjar menginginkan program satu keluarga miskin satu Sarjana.

"Pada program kami, penurunan kemiskinan juga sistematis, apa itu? Satu keluarga miskin satu sarjana," ungkap Ganjar.