INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Eka Putra Minta Anak Muda Ikut Lestarikan Budaya Lokal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:42 WIB
Bupati Eka Putra Minta Anak Muda Ikut Lestarikan Budaya Lokal
Bupati Eka Putra Minta Anak Muda Lestarikan Budaya Lokal/ist
JAKARTA – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta anak muda untuk ikut melestarikan seni budaya dan perkembangan pariwisata di kampung halamannya.

Hal ini diutarakan Eka Putra saat memberikan sambutan di Fashion Show Tigo Tungku Sajarangan yang diadakan Sun Summit, di Batusangkar, Sumatera Barat.

“Terus berkarya dan menginspirasi, tentunya kami berharap kiprah ini menginspirasi anak-anak muda Sumbar,”ujar Eka Putra, Kamis (30/11/2023).

Bupati Eka Putra juga mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan perantau Tanah Datar yang tidak pernah lupa untuk membangun kampung halaman.

“Kita menghargai perantau yang mengembang bisnis tetapi tidak lupa dengan kampung halamannya,” tutup Eka Putra.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, berharap, semua masyarakat minang yang ada diperantauan, ikut membangun kampung halamannya.

Topik Artikel :
Anak Muda Batik Budaya Lokal
