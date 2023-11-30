Prabowo-Gibran Kerap Tidak Hadir Forum Diskusi, Demisioner Korpus BEM Nusantara: Kita Perlu Mengukur Kapasitasnya

JAKARTA - Demisioner Korpus BEM Nusantara Dimas Prayoga menyentil pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kerap tidak hadir dalam forum diskusi. Kedua pasangan itu dinilai paling sering tidak hadir dibanding pasangan lainnya.

Menurutnya, ketidakhadiran paslon dalam forum-forum diskusi itu bisa berakibat fatal. Ia pun menganalogikan bahwa mahasiswa yang kerap bolos kuliah pun akan mendapatkan nilai jelek.

“Kita perlu mengukur kapasitas dari paslon yang ada, bagaimana caranya? Ya dengan forum-forum,” kata Dimas dalam diskusi di Gedung Joeang 45, Kamis (30/11/2023).

“Masalahnya ada satu paslon yang dia banyak bolos dalam undangan diskusi, kita aja mahasiswa sering bolos nilai kita jelek,” sambungnya.

Sebagaimana mahasiswa yang tengah menyusun skripsi, ia menilai paslon capres dan cawapres harus bisa menyampaikan gagasannya di depan dosen penguji. Dalam hal ini, dosen penguji dari mereka semua ialah rakyat.

“Kalau kemudian salah satu paslon mempunyai gagasan sekin ratus lembar, sama kita menyusun skripsi atau tesis, tetap tesis itu harus kita sampaikan lewat sidang skripsi atau tesis bukan hanya disimpan langsung di perpustakaan,” tegasnya.

“Tetap harus dibicarakan di dosen pembimbing, siapa itu? rakyat,” katanya.

Ia pun menyinggung salah satu forum diskusi yang mengundang tiga paslon baik itu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam diskusi itu sosok Gibran tidak hadir, padahal dua pendamping Capres lainnya ikut hadir.