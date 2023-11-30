Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Kerap Tidak Hadir Forum Diskusi, Demisioner Korpus BEM Nusantara: Kita Perlu Mengukur Kapasitasnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |19:43 WIB
Prabowo-Gibran Kerap Tidak Hadir Forum Diskusi, Demisioner Korpus BEM Nusantara: Kita Perlu Mengukur Kapasitasnya
Ilustrasi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Demisioner Korpus BEM Nusantara Dimas Prayoga menyentil pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kerap tidak hadir dalam forum diskusi. Kedua pasangan itu dinilai paling sering tidak hadir dibanding pasangan lainnya.

Menurutnya, ketidakhadiran paslon dalam forum-forum diskusi itu bisa berakibat fatal. Ia pun menganalogikan bahwa mahasiswa yang kerap bolos kuliah pun akan mendapatkan nilai jelek.

 BACA JUGA:

“Kita perlu mengukur kapasitas dari paslon yang ada, bagaimana caranya? Ya dengan forum-forum,” kata Dimas dalam diskusi di Gedung Joeang 45, Kamis (30/11/2023).

“Masalahnya ada satu paslon yang dia banyak bolos dalam undangan diskusi, kita aja mahasiswa sering bolos nilai kita jelek,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Sebagaimana mahasiswa yang tengah menyusun skripsi, ia menilai paslon capres dan cawapres harus bisa menyampaikan gagasannya di depan dosen penguji. Dalam hal ini, dosen penguji dari mereka semua ialah rakyat.

“Kalau kemudian salah satu paslon mempunyai gagasan sekin ratus lembar, sama kita menyusun skripsi atau tesis, tetap tesis itu harus kita sampaikan lewat sidang skripsi atau tesis bukan hanya disimpan langsung di perpustakaan,” tegasnya.

“Tetap harus dibicarakan di dosen pembimbing, siapa itu? rakyat,” katanya.

Ia pun menyinggung salah satu forum diskusi yang mengundang tiga paslon baik itu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam diskusi itu sosok Gibran tidak hadir, padahal dua pendamping Capres lainnya ikut hadir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement