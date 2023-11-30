3 Hari Kampanye Ganjar-Mahfud Terima Banyak Masukan untuk Menguatkan Visi-Misinya

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan selama tiga hari di masa kampanye Capres dam Cawapres ini dirinya menerima banyak aduan masyarakat yang akan menjadi perhatiannya ketika kelak terpilih menjadi Presiden di 2024.

Masukan-masukan dari masyarakat itu diperlukan untuk kemajuam visi misi pasangan Ganjar-Mahfud.

"Lapangan pekerjaan industri kreatif kesehatan pendidikan infrastruktur masing masing pupuk sulit, harga pangan mahal, kerukunan antar umat beragama kalai kemarin bagaimana bikin Papua damai," kata Ganjar di Studio 2 TVRI, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Jadi sebenarnya banyak sekali, maka kami bicara visi misi Ganjar-Mahfud sehingga kalau ganjar mahfud masukan-masukan tentu kami sangat senang," imbuhnya.

Selanjutnya, Ganjar juga mengungkapkan cara dirinya dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal pertama yang akan dilakukan adalah dengan akses sekolah yang mudah.

"Akses sekolah mudah, dan saya kira wajib belajar 12 tahun musti gratis. Mungkin beberapa daerah sudah (gratis) sampai 12 tahun tapi beberapa yang lain masih 9 tahun," kata Ganjar.