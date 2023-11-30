Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serah Terima Risalah Kasad, Ini Pesan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:56 WIB
Serah Terima Risalah Kasad, Ini Pesan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
Serah terima risalah Kasad. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu.

“Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional, hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power.

Panglima Mutasi 49 Pamen dan Pati TNI, Mayjen Saleh Mustafa Jabat Pangkostrad 

“Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan soft power dulu, nanti kita kedepankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima.

