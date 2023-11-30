Soal Program Capres-Cawapres, Mahfud MD Pilih Jalan Melanjutkan dan Perbaikan

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD mengungkapkan, ia bersama pasangannya Ganjar Pranowo memilih jalan untuk melanjutkan dan memperbaiki program-program pemerintah saat ini.

Hal tersebut disampaikan Mahfud untuk menjawab pertanyaan ke mana arah gerakan capres dan cawapres nomor urut 3 tersebut.

"Kita memilih jalan perbaikan, melanjutkan dan memperbaiki," kata Mahfud MD dalam sambutannya di acara deklarasi Sahabat Mahfud Muda : Berani Gercep Cakep di Posko Sahabat Mahfud, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mengatakan, jalan tersebut diambil karena program-program pemerintah sebelumnya ada yang perlu dilanjutkan, tapi ada juga yang harus diperbaiki.

"Pemerintahan ini berkelanjutan, dari tahun 45 sampai sekarang selalu, sehingga harus dilanjutkan," ucap Mahfud.

Mahfud kemudian mengutip pendapat Herakleitos seorang filsuf dari Yunani abad ke-5 sebelum masehi yang mengatakan bahwa hidup ini mengalir.

"Kalau mengalir itu berarti tidak ada yang berubah tiba-tiba dan tidak ada yang hilang, mengalir terus nanti setiap aliran itu ada buih-buih, nah buih-buih ini yang kita buang, saluran ke depan kita buka dengan air yang bersih," ujarnya.