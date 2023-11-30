Siap Hadapi Debat Capres-Cawapres, Mahfud MD: Masyarakat yang Menilai

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD mengatakan, debat capres-cawapres merupakan ajang yang digelar sebagai proses seleksi yang akan dinilai oleh masyarakat.

Sehingga menurut Mahfud, saat dirinya bersedia mendampingi Ganjar Pranowo di pemilu 2024, maka harus siap untuk menghadapi debat capres-cawapres.

"Ketika (saya) bersedia menjadi calon, dengan segala yang ada (saya) harus siap untuk berdebat dan memperlihatkan kemampuan. Itu kan bagian dari proses seleksi oleh masyarakat," kata Mahfud usai menghadari acara deklarasi Sahabat Mahfud Muda : Berani Gercep Cakep di Posko Sahabat Mahfud, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mengatakan dirinya tidak melakukan persiapan khusus dalam menghadapi debat capres-cawapres mendatang. Namun, Mahfud mengaku siap mengikuti debat dan mempersilakan masyarakat untuk menilai.

"Bagi saya ndak perlu persiapan-persiapan khusus, kan tidak tahu mau ditanya apa. Kalau siap, nanti pergi ke barat, urusan timur, kan ndak. Ya sudah datang saja, nanti masyarakat akan menilai," ujarnya.

Seperti diketahui, debat capres-cawapres pemilu 2024 akan dilakukan sebanyak lima kali dan semuanya dilaksanakan di Jakarta.