Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kebijakan Pengendalian Tembakau Perlu Sebuah Inovasi

Putri Amanda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |22:51 WIB
Kebijakan Pengendalian Tembakau Perlu Sebuah Inovasi
Ilustrasi: Everydayhealth
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah pakar menyoroti kebijakan pengendalian tembakau yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menekan prevalensi perokok secara global.

WHO dinilai perlu bersikap lebih terbuka serta memanfaatkan potensi dari produk tembakau alternatif, seperti kantong nikotin, rokok elektronik, dan produk tembakau yang dipanaskan, untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya.

Profesor dan Ketua Dewan Penasihat Pusat Hukum, Kebijakan, dan Etika Kesehatan Universitas Ottawa, David Sweanor, mengatakan, pengambilan kebijakan pengendalian tembakau yang dilakukan selama ini didasari oleh sentimen negatif terhadap produk tembakau alternatif.

“Hal ini menjadi masalah karena WHO dinilai tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang mengedepankan pendekatan pengurangan bahaya tembakau,” ujarnya dikutip, Kamis (30/11/2023).

Menurutnya, WHO mempertahankan kebijakan berhenti merokok dengan menolak mendengarkan masukan apa pun dari pihak luar.

“Kondisi ini menjadi tantangan yang kita hadapi bersama karena mereka menolak menerima pendekatan (yang memanfaatkan) produk yang lebih rendah risiko,” ujarnya.

Dia memberikan contoh sejumlah negara seperti Swedia, Norwegia, Inggris, Islandia, dan Jepang yang berhasil menurunkan prevalensi merokok.

“Kita bisa menghilangkan sebagian besar masalah merokok secara global dengan produk-produk (yang lebih) rendah risiko. Peluangnya ada dan Konvensi Kerangka Kerja WHO seharusnya memfasilitasi produk tembakau alternatif, bukan menghalanginya,” ujar David.

Sementara itu, Profesor Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Catania dan Pendiri CoEHAR (Pusat Penelitian Pengurangan Dampak Buruk Merokok), Riccardo Polosa, mengatakan, kebijakan pengendalian tembakau memerlukan sebuah inovasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tembakau RPP Tembakau Rokok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147480/merokok-ZDMA_large.jpg
Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta, Warga: Udara Bersih Hak Semua Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146965/larangan_merokok-y3zH_large.jpg
Merokok di Ruang Publik Didenda Rp250 Ribu, Dinkes DKI: Meski Kecil, Diharapkan Bikin Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/519/3139652/rokok_ilegal-gMm7_large.jpg
Kronologi Manajer Arema FC Terjerat Kasus Rokok Ilegal Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/337/3088308/rokok_ilegal-lFHq_large.jpg
Pemerintah Diminta Tindak Peredaran Rokok Ilegal yang Kian Marak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036795/pemerintah-diminta-aktif-berantas-peredaran-rokok-ilegal-nkq5A9ncut.jpeg
Pemerintah Diminta Aktif Berantas Peredaran Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/337/2975819/eks-petinggi-who-dukung-pemerintah-edukasi-masyarakat-bahaya-rokok-sumLXIBMAR.jpg
Eks Petinggi WHO Dukung Pemerintah Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement