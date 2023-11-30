Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Jalan Alternatif Megamendung Tertutup Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |03:26 WIB
Kawasan Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Jalan Alternatif Megamendung Tertutup Longsor
Longsor di Bogor. (Foto: Dok BPBD Kabupaten Bogor)
BOGOR - Tebingan di Jalan Alternatif Megamendung, Kabupaten Bogor longsor. Hal ini disebabkan intensitas hujan deras yang mengguyur wilayah Puncak pada Rabu 29 November 2023.

"Hujan dengan intensitas yang tinggi dan cukup lama, mengakibatkan lebingan longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, longsor yang menutupi jalan alternatif penghubung Cikopo Selatan dengan Bogor itu memiliki tinggi 30 meter dan lebar 5 meter. Sehingga, kendaraan sempat tidak bisa melintasi jalan tersebut.

"Longsoran menutupi jalan alternatif," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bencana Alam Hujan Deras longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
