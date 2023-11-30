Hujan Deras, Bahu Jalan Raya Puncak di Megamendung Longsor

BOGOR - Bahu Jalan Raya Puncak tepatnya Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, mengalami longsor. Hal ini disebabkan hujan deras yang terjadi pada Rabu 29 November 2023.

"Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan bahu jalan yang berada di atas parit amblas," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

BACA JUGA:

Tebing Setinggi 8 Meter Longsor, Dua Warga Dramaga Bogor Tewas Tertimbun

Adapun bahu jalan yang longsor memiliki ketinggian sekitar 2,5 meter dan panjang 35 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Karena adanya pengikisan tanah (erosi)," jelasnya.