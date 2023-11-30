Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Timpa Rumah Warga di Cisarua Bogor, 4 Orang Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |04:59 WIB
Longsor Timpa Rumah Warga di Cisarua Bogor, 4 Orang Terluka
Longsor di Bogor. (Foto: Dok BPBD Kabupaten Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor menimpa rumah warga di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Empat orang dikabarkan terluka dalam kejadian ini.

"Informasinya betul (luka-luka)," kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/11/2023).

Longsor menimpa rumah karena hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 29 November 2023. Data sementara yang didapat, keempat korban yakni RI (35), AN (21), NI (8) dan TI (4).

BACA JUGA:

Hujan Deras, Bahu Jalan Raya Puncak di Megamendung Longsor 

"Alhamdulillah korban udah dibawa ke rumah sakit. Sampai saat ini tim masih menuju TKP tim dari Gadog jalan ke Cipayung sekarang menuju ke sana," jelasnya.

Namun, terkait kondisi korban pihaknya belum dapat memastikan. Karena, masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim yang sedang menuju lokasi.

BACA JUGA:

Dua Warganya Tewas Karena Longsor, Bupati Bogor: Masih Banyak yang Rumahnya di Atas Tebing 

"Nama korban udah dapet. Cuma kondisi saat ini seperti apa mudah-mudahan yang terbaik," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement