Longsor Timpa Rumah Warga di Cisarua Bogor, 4 Orang Terluka

BOGOR - Tanah longsor menimpa rumah warga di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Empat orang dikabarkan terluka dalam kejadian ini.

"Informasinya betul (luka-luka)," kata Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/11/2023).

Longsor menimpa rumah karena hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut pada Rabu 29 November 2023. Data sementara yang didapat, keempat korban yakni RI (35), AN (21), NI (8) dan TI (4).

"Alhamdulillah korban udah dibawa ke rumah sakit. Sampai saat ini tim masih menuju TKP tim dari Gadog jalan ke Cipayung sekarang menuju ke sana," jelasnya.

Namun, terkait kondisi korban pihaknya belum dapat memastikan. Karena, masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim yang sedang menuju lokasi.

"Nama korban udah dapet. Cuma kondisi saat ini seperti apa mudah-mudahan yang terbaik," jelasnya.