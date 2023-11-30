Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang di Daan Mogot, Lalin Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:29 WIB
Pohon Tumbang di Daan Mogot, Lalin Macet
Pohon tumbang di Daan Mogot. (Instagram/@TMCPoldaMetro)
JAKARTA - Sebuah pohon tumbang di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, mengakibatkan ruas jalan tertutup. Warga diimbau hati-hati melintas kawasan tersebut.

“Pohon tumbang di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat arah Cengkareng dekat kantor Harian Neraca,” tulis TMC Polda Metro di akun Instagramnya @tmcpoldametro yang dilihat Kamis (30/11/2023).

Disebutkan, saat ini para petugas menangani pohon tumbang tersebut. Selain itu, para pengendara diminta berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut.

“Saat ini sedang dalam penanganan petugas, hati-hati bila melintas,” pungkasnya.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal Indonesia, pohon tumbang itu menutupi ruas jalan. Akibatnya, kemacetan pun tak terhindarkan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah petugas kepolisian telah berada di kawasan tersebut guna mengatur lalu lintas.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
