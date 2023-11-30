Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

13 Bencana Terjang Kota Bogor Imbas Hujan Semalam, Ada Banjir hingga Longsor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:08 WIB
13 Bencana Terjang Kota Bogor Imbas Hujan Semalam, Ada Banjir hingga Longsor
A
A
A

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 13 kejadian bencana di wilayah Kota Bogor. Bencana itu disebabkan hujan deras yang mengguyur pada Rabu 29 November 2023.

"Total laporan yang masuk 13 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Bencana yang terjadi meliputi 6 banjir lintasan, 4 tanah longsor, 2 bangunan ambruk dan 1 pohon tumbang. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 rumah mengalami kerusakan dan 331 terdampak banjir.

"Total terdampak 132 KK dengan 488 jiwa," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Hanya saja, terdapat 6 KK dengan 24 jiwa terpaksa harus mengungsi sementar ke tempat yang aman.

"Seluruh laporan kejadian sudah selesai diassessment oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor. Untuk kejadian tanah longsor pihak BPBD Kota Bogor sudah memberikan bantuan berupa terpal serta pemasangan terpal di lokasi kejadian," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
longsor Banjir Bogor banjir
