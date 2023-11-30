Jalan Raya Sawangan-Mampang Depok Banjir, Lalu Lintas Macet Total

DEPOK - Jalan Raya Sawangan-Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok terendam banjir pada Kamis (30/11/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat banjir cukup tinggi kurang lebih mencapai 50 centimeter atau sebetis orang dewasa. Banjir berada tepat di persimpangan Jalan Sawangan-Mampang dan meluas.

Terlihat kendaraan roda dua maupun roda empat nekat menerobos banjir di Jalan Raya Sawangan-Mampang. Tak jarang terlihat angkot hingga kendaraan roda dua mogok sehingga terpaksa didorong.

Kemacetan lalu lintas pun tak terelakkan akibat banjir di Jalan Raya Sawangan-Mampang. Kemacetan mengular hingga pertigaan RS Bhakti Yudha Jalan Raya Sawangan dengan Jalan Raya Tanah Baru.

"Banjir dari jam 12 malam sempat surut pukul 05.30 WIB tadi. Hanya saja air kembali naik pada pukul 08.00 WIB," kata Bagus pedagang di sekitar lokasi banjir.

Bagus menyebut lokasi tersebut memang kerap kali terjadi banjir jika mendapat air kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat dan tidak hujan sekalipun di wilayah Depok.

"Sering banjir, perempatan Mampang kalau dari Bogor kiriman pasti banjir," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)