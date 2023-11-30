Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikira Tidur, Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Juanda Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:51 WIB
Dikira Tidur, Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Juanda Bogor
Pria lansia tewas di Bogor. (Ist)
A
A
A

 

BOGOR - Seorang pria berinisial AJ (60) ditemukan tewas di pinggir Jalan Juanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023). Jasadnya sudah dievakuasi petugas ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan, jasad AJ ditemukan sekira pukul 07.45 WIB pagi tadi. Awalnya, salah satu sekuriti di lokasi mendapat laporan dari pejalan kaki terdapat pria duduk di bangku taman dengan posisi seperti tertidur.

"Saksi melakukan pengecekan dan mencoba membangunkannya, namun tidak bangun," kata Surya dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Setelah diperiksa, ternyata pria tersebut sudah meninggal dunia. Temuan itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Diketahui oleh saksi korban sudah lama mengalami sakit struk," katanya.

Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka bekas penganiayaan.

"Diduga meninggal dunia karena sakit," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
bogor tewas Mayat
bogor tewas Mayat
