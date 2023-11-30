Dikira Tidur, Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pinggir Jalan Juanda Bogor

BOGOR - Seorang pria berinisial AJ (60) ditemukan tewas di pinggir Jalan Juanda, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023). Jasadnya sudah dievakuasi petugas ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan, jasad AJ ditemukan sekira pukul 07.45 WIB pagi tadi. Awalnya, salah satu sekuriti di lokasi mendapat laporan dari pejalan kaki terdapat pria duduk di bangku taman dengan posisi seperti tertidur.

"Saksi melakukan pengecekan dan mencoba membangunkannya, namun tidak bangun," kata Surya dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Setelah diperiksa, ternyata pria tersebut sudah meninggal dunia. Temuan itu langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Diketahui oleh saksi korban sudah lama mengalami sakit struk," katanya.

Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka bekas penganiayaan.

"Diduga meninggal dunia karena sakit," ungkapnya.