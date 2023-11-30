Jalan Pramuka Raya Mampang Depok Jadi Kolam Renang Dadakan

DEPOK - Potret keasyikan bocah berenang di genangan banjir layaknya waterboom di Jalan Raya Pramuka, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok pada Kamis (30/11/2023) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi sejumlah bocah asyik menceburkan diri di Jalan Raya Pramuka yang terendam banjir akibat kiriman dari Bogor, Jawa Barat itu. Tak Jarang sejumlah bocah itu membantu kendaraan roda dua maupun empat yang mogok menerobos banjir.

Ketinggian banjir yang ditaksir mencapai 50-60 centimeter atau sebetis orang dewasa itu juga di jadikan seperti arena jetski oleh para bocah dengan berpegangan ke bemper sebuah mobil. Genangan banjir pun terus meninggi belum ada tanda akan surut.

Sejumlah pengendara yang tidak berani menerobos pun terpaksa memutar balik mencari jalan alternatif dikarenakan Jalan Raya Sawangan-Mampang terendam banjir.

Tak nampak petugas Satgas SDA Dinas PUPR Kota Depok menangani banjir tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)