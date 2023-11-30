Pria yang Hanyut di Sungai Cigamea Bogor Usai Buat Konten Ditemukan Meninggal Dunia

Konten kreator yang hanyut di sungai ditemukan tewas/Foto: Ist

BOGOR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban berinisial S (40) yang hanyut di Sungai Cigamea, Kecamaten Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Adapun korban ditemukan tim SAR sekira pukul 12.05 WIB di wilayah Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang. Jarak awal korban hanyut hingga lokasi temuan mencapai kurang lebih 10 kilometer.

"10 kilometer dari titik kejadian," jelasnya.

Selanjutnya, jasad korban dievakuasi dari aliran sungai oleh tim SAR. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga.

"Di bawa ke RSUD Leuwiliang dan langsung diserahterimakan ke keluarganya," tutupnya.

Sebelumnya, S dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Cigamea, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor pada Selasa 28 November 2023.