HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Hanyut di Sungai Cigamea Bogor Usai Buat Konten Ditemukan Meninggal Dunia

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:23 WIB
Pria yang Hanyut di Sungai Cigamea Bogor Usai Buat Konten Ditemukan Meninggal Dunia
Konten kreator yang hanyut di sungai ditemukan tewas/Foto: Ist
A
A
A

 

BOGOR - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban berinisial S (40) yang hanyut di Sungai Cigamea, Kecamaten Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Adapun korban ditemukan tim SAR sekira pukul 12.05 WIB di wilayah Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang. Jarak awal korban hanyut hingga lokasi temuan mencapai kurang lebih 10 kilometer.

"10 kilometer dari titik kejadian," jelasnya.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, jasad korban dievakuasi dari aliran sungai oleh tim SAR. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit dan diserahkan kepada keluarga.

"Di bawa ke RSUD Leuwiliang dan langsung diserahterimakan ke keluarganya," tutupnya.

Sebelumnya, S dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Cigamea, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor pada Selasa 28 November 2023.

Halaman: 1 2
1 2
      
