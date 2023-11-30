Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu dengan PGPI, Ganjar Dukung Kebebasan Beribadah

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:38 WIB
Bertemu dengan PGPI, Ganjar Dukung Kebebasan Beribadah
Ganjar dukung kebebasan beribadah/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan Ketua Sinode dan pendeta dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) berkumpul di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Mereka begitu antusias menghadiri acara Mubes IX karena dihadiri oleh Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo.

Ganjar yang diundang hadir dalam acara itu menjadi tempat curhat para Ketua Sinode dan pendeta PGPI. Banyak hal disampaikan ke Ganjar, salah satunya adalah terkait kebebasan beribadah dan mendirikan tempat ibadah.

 BACA JUGA:

"Kami sangat senang dan bahagia Pak Ganjar hadir dalam Mubes ini. Di sini hadir para Sinode dan pendeta dari 53.000 lebih gereja kami. Kebetulan ada bapak, kesempatan kami untuk curhat," ucap Ketua PGPI, Pdt. Jason Bolompapueng.

Kepada Ganjar, Jason menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan izin mendirikan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Padahal, semua persyaratan sudah dipenuhi.

 BACA JUGA:

"Sampai bertahun-tahun izin belum juga keluar. Bagaimana kami mau ibadah, kalau urus izin pendirian tempatnya saja susah," imbuhnya.

Pendeta Jason menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin nasionalis yang punya track record terkait toleransi beragama sangat bagus. Untuk itu, Jason berharap jika Ganjar terpilih menjadi presiden, ia akan memperjuangkan hak-hak kaum minoritas yang selama ini diabaikan.

"Kenapa kami curhat ini ke bapak, karena kami tahu Pak Ganjar sangat nasionalis. Semoga Tuhan memberkati bapak, dijauhkan dari rencana jahat manusia," pungkasnya diamini puluhan ketua Sinode dan para pendeta.

