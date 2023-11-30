Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siap Debat Capres, Ganjar: Gagasan Harus Bisa Diimplementasikan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:06 WIB
Siap Debat Capres, Ganjar: Gagasan Harus Bisa Diimplementasikan
Ganjar siap debat Capres/Foto: MPI
JAKARTA - Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, siap mengikuti Debat Capres dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Ganjar-Mahfud siap beradu gagasan, menyampaikan visi-misi dan program-program mereka guna meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa rencana kerja pasangan nomor urut 3 tersebut adalah yang terbaik.

Ganjar mengatakan setiap Capres pasti melakukan persiapan matang untuk mengikuti debat, karena kesempatan itu sangat penting untuk menyampaikan gagasan sebagai pemimpin Indonesia ke depan.

"Ada pasti persiapannya, kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya satu konsep yang utuh, yang sesuai visi misi," ujar Ganjar usai hadiri acara PGPI, Kamis (30/11/2023) di GBI Mawar Saron, Jakarta Utara.

Ganjar mengungkapkan, meskipun sudah memiliki pengalaman dan track record yang bisa dilihat masyarakat, dia dan Mahfud MD sangat menyadari bahwa yang paling utama adalah gagasan yang disampaikan dalam debat Capres harus bisa diimplementasikan. Hal ini agar gagasan tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Tentu kami punya pengalaman yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat, tapi yang paling utama adalah bagaimana agar masyarakat yakin bahwa gagasan kami harus bisa diimplementasikan," tutur Ganjar.

Dalam debat Capres, Ganjar-Mahfud tidak hanya sebatas hadir secara fisik, tetapi mereka siap memberikan wawasan yang mendalam, solusi yang konkret dan komitmen yang kuat untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Sebab, pasangan Ganjar-Mahfud percaya bahwa debat Capres menjadi salah satu momen bagi mereka untuk berbicara langsung kepada rakyat.

Sebagaimana diketahui KPU RI telah menetapkan debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 akan dilaksanakan setidaknya lima kali yakni Selasa, 12 Desember 2023; Jumat, 22 Desember 2023; Minggu, 7 Januari 2024; Minggu, 21 Januari 2024; dan Minggu, 4 Februari 2024

Dalam Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu, debat Capres-cawapres dilangsungkan selama 150 menit, dengan rincian 120 menit untuk segmen debat, dan 30 menit untuk jeda iklan.

