Berkat Relawan, Warga 11 Kelurahan di Tangerang Ikrar Dukung Ganjar-Mahfud

TANGERANG - Warga dari 11 kelurahan di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, membacakan ikrar mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilihan Presiden 2024.

Dukungan itu disampaikan kepada para sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) yang melakukan kunjungan ke perkampungan buruh dan menggelar nonton bareng warga di layar tancap bertajuk Cinema Ganjaran, Rabu 29 November 2023, malam.

“Hari ini kami melakukan canvassing dalam bentuk ikrar pemenangan di tingkat Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dan juga kita akan melakukan diskusi melalui Sinema Ganjaran,” kata Ketua Umum GBB, Lukman Hakim, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (30/11/2023).

Dia menjelaskan, ikrar kali ini diikuti oleh warga dari beberapa perkampungan buruh di Kecamatan Pinang yang terdiri dari buruh informal dan buruh formal di berbagai perusahaan.

Mereka menyatakan sikap untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga yakni Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan buruh Indonesia dalam Pilpres 2024.

“Struktur Kecamatan di sini ada 11 kelurahan di Kecamatan Pinang Kota Tangerang ini. Malam ini sekaligus kita tandai sebagai gerak cepat untuk memenangkan Pak Ganjar menuju (Pilpres) 2024,” ujar Lukman.

Menurutnya, dukungan dari warga perkampungan buruh terhadap Ganjar-Mahfud sebenarnya sangat besar tapi awalnya tidak terlihat sebelum mereka bertemu dengan para sukarelawan GBB secara langsung.

“Dukungannya sangat masif sekarang ini seperti kita lihat teman-teman buruh ini diam-diam mereka mengidolakan pasangan nomor tiga ini. Mereka hanya tinggal disentuh dan disambangi secara door to door kemudian kita satukan visi dan tekad,” tutur Lukman.

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Madura di perkampungan buruh Kecamatan Pinang, Syamsuri Bey mengaku sangat mengagumi Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud karena kepeduliannya terhadap rakyat kecil.

“Tanggapannya Baik, artinya dia melihat ke rakyat kecil terus mudah-mudahan hukum di Indonesia bisa merata sampai ke masyarakat kecil. Terus, dia perhatian kepada kaum buruh,” ujarnya.