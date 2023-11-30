Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejarah dan Asal Usul Kranji Bekasi

Clarissa Andarini , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |16:12 WIB
Sejarah dan Asal Usul Kranji Bekasi
Sejarah dan asal-usul Kranji. (MPI)
BEKASI - Jika mendengar daerah Kranji mengacu kepada dua lokasi, yaitu daerah Kranji yang terletak di Singapura dan juga Kranji yang terletak di daerah Bekasi Barat.

Daerah Kranji yang merupakan kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat rupanya salah satu wilayah yang cukup terkenal sejak zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Daerah ini terkenal menjadi markas barisan Pelopor (Rakyat) yang juga menjadi markas dari tentara rakyat pada masa itu.

Melansir berbagai sumber, Kamis (30/11/2023), kelurahan ini rupanya menyimpan cerita sejarah dan asal-usul yang menarik untuk diulas.

Terkenal dengan peristiwa “Pertempuran Kranji”, daerah ini rupanya memiliki salah satu tokoh pahlawan terkenal yang turut berjuang melawan kolonialisme Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Tokoh tersebut dikenal juga dengan Haji Riyan bin Sirun asal Kranji.

Memiliki pergaulan yang luas dan terkenal diantara para pemuka Agama Islam di Jakarta dan Bekasi, ia dikenal atas perlawanannya melawan kolonialisme Belanda.

Pada masa perang revolusi, Haji Riyan termasuk dalam jajaran pimpinan Sarekat Islam cabang Bekasi. Pada masa itu SI merupakan satu-satunya organisasi yang secara terang-terangan menolak kedatangan Belanda dan melawan sikap penindasan yang dilakukan Belanda.

Salah satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi warga Bekasi khususnya mereka yang tinggal di Kranji, terjadi pada 29 November 1945. Sejumlah tentara Inggris memaksa untuk berusaha masuk ke Bekasi dan mengacak-acak kota Bekasi.

Kemudian di bawah pimpinan Haji Riyan bersama sejumlah laskar maupun BKR (Badan Keamanan Rakyat) dibawah pimpinan Letkol Moeffreni Moe’min dan Mayor Sambas Atmadinata, berhasil mencegah tentara Inggris untuk masuk. Akibat pertempuran ini menyebabkan Haji Riyan asal Kranji, menjadi salah satu buronan yang dicari oleh tentara Inggris yang mengharuskan beliau hidup dengan cara gerilya.

Walaupun namanya tidak banyak disebut dalam banyak buku sejarah, masyarakat Bekasi sangat menghargai sosok Haji Riyan sebagai pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negara.

Topik Artikel :
Kranji Bekasi
