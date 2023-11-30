Nilai Hukum RI Mengecewakan, Mahfud MD: Masih Terjadi Ketidakadilan di Mana-mana

JAKARTA - Calon Wakil Presiden Partai Perindo, Mahfud MD, menilai hukum di Indonesia masih mengecewakan. Menurutnya, ketidakadilan masih terjadi di mana-mana.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam pidato ilmiah di Dies Natalies Universitas Bung Karno XXIV. Acara itu digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023) pagi WIB.

"Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini, yaitu kata etika, moral, dan hukum. Rangkaian kata itu penting. Topik itu dipilih karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana," ujar Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan penegakan hukum di Indonesia juga ditandai dengan berbagai jual beli kasus dan vonis. Ada mafia hukum yang mengatur hal itu.