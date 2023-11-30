Buntut Pelaporan Aiman, Masyarakat Resah dengan Upaya Kriminalisasi Kritik

JAKARTA - Wakil Direktur Kajian Tim Hukum TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-Mahfud, Tama S. Langkun menyampaikan banyaknya masyarakat yang memberikan dukungan kepada Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, atas pemanggilan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya selepas mengkritik dugaan tidak netralnya aparat kepolisian dalam pemilu serentak 2024.

Tama mengatakan adanya enam pelaporan atas sikap Aiman yang mengkritik tersebut sebagai upaya pembungkaman dan kriminalisasi kebebasan berbicara di dalam sistem demokrasi.

"Isu ini sudah menjadi perhatian orang banyak, soal pembungkaman, soal upaya-upaya kriminalisasi terhadap orang yang mau berbicara. Itu kan diperhatikan orang banyak," kata Tama saat ditemui selepas jumpa pers di TPN Rumah Cemara 19, Kamis (30/11/2023).

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum itu juga menuturkan sudah ada ratusan masyarakat sipil yang menghubungi dirinya untuk menjadi pendamping hukum atau mendukung Aiman. Terlebih, adanya surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya, lanjut Tama, ini menjadi pemicu ekskalasi masyarakat untuk menyoroti kasus tersebut.

"Jika TPN Ganjar-Mahfud yang satu-satunya berbicara, mungkin yah ini kepentingan politik. Tetapi ini sudah masyarakat sipil, budayawan, aktivis yang marah ini berarti situasinya memang sudah kelewatan," jelas Tama.

Maka dari itu, aktivis anti korupsi ini pun menegaskan sikap tegas tim hukum TPN dilakukan guna meneruskan aspirasi publik yang ingin mendukung Aiman.

"Oleh sebab itu, kalau ada respon balik dari masyarakat, jangan salahkan kita. Ketika kemudian ini diteruskan, ini tidak hanya soal TPN Ganjar-Mahfud semata kok, tetapi melanjutkan aspirasi masyarakat sipil," katanya.

Tama tidak menampik, dimensi kritik Aiman tidak bisa dilepaskan dari dimensi politik karena dalam suasana pesta demokrasi. Namun lantaran adanya enam pelaporan ke Polda Metro jaya, Tama mengatakan situasi ini menjadi tidak produktif dan tak perlu.