HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD Silaturahmi ke Ponpes Nur Antika Tigaraksa, Pimpinan Ponpes: Sudah Lama Kami Nantikan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:01 WIB
Mahfud MD Silaturahmi ke Ponpes Nur Antika Tigaraksa, Pimpinan Ponpes: Sudah Lama Kami Nantikan
Mahfud MD kunjungi Ponpes di Tangerang/Foto: MPI
A
A
A

TANGERANG - Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nur Antika Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kehadiran beliau ternyata sudah dinantikan pimpinan pondok pesantren.

Disampaikan KH Mohammad Encep Subandi selaku Pimpinan Ponpes Nur Antika Tigaraksa bahwa pihaknya memang sudah lama mengharapkan kehadiran Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD.

 BACA JUGA:

Makanya, ketika Ponpes Nur Antika dipilih sebagai salah satu lokasi tujuan kedatangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) itu, KH Encep dan pihak ponpesnya yang lain amat bersyukur.

"(Sudah) dari lama kami mengharapkan bisa berdialog dengan beliau," kata KH Encep saat diwawancarai langsung MNC Portal di Ponpes Nur Antika Tigaraksa, Kamis (30/11/2023).

 BACA JUGA:

Ia melanjutkan, hadirnya Mahfud MD dalam acara 'Dialog Kebangsaan Bersama Prof Dr H Mohammad Mahfud MD: Jaminan Hukum Terhadap Kesejahteraan Dunia Pesantren' telah lama diinginkan.

"Pak Mahfud MD hadir hari ini dalam rangka melaksanakan keinginan kami," tambahnya.

Cawapres Mahfud MD diagendakan memulai dialog bersama pimpinan pondok pesantren se-Tangerang Raya di Pondok Pesantren Nur Antika Tigaraksa sekitar pukul 19.00 WIB.

