Sosok Mahfud MD Dijadikan Motivasi bagi Para Santri Pondok Pesantren di Tangerang

TANGERANG - Sosok Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD dianggap sebagai santri yang berhasil. Prestasi tersebut ternyata jadi motivasi para santri pondok pesantren.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren Nur Antika Tigaraksa KH Mohammad Encep Subandi bahwa sosok Mahfud MD adalah contoh baik santri juga bisa menjadi orang yang hebat.

"Kami yakin hadirnya Pak Mahfud MD dapat memberikan banyak motivasi bahwa dari pesantren dia bisa sangat sukses sampai menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam)," ungkap KH Encep saat diwawancarai MNC Portal, Kamis (30/11/2023).

Lewat acara 'Dialog Kebangsaan Bersama Prof Dr H Mohammad Mahfud MD: Jaminan Hukum Terhadap Kesejahteraan Dunia Pesantren', Encep pun berharap bisa mengenal lebih dalam dengan Cawapres Partai Perindo tersebut.



Dengan begitu, para santri di Pondok Pesantren Nur Antika khususnya, dapat semakin termotivasi untuk menjadi orang hebat seperti beliau.

"Lewat acara ini kami ingin mengenal beliau, tahu beliau, lebih dalam, sehingga bisa menjadi motivator bagi santri semua," tambahnya.

Perlu diketahui, sebelum menghadiri pertemuan dengan Pengasuh Ponpes se-Tangerang Raya di Pondok Pesantren Nur Antika, Tigaraksa, Tangerang, hari ini Calon Presiden Mahfud MD telah melakukan kampanye di beberapa lokasi.